بلدية مصراتة تخطط لإقامة محمية بمشروع “ساسو الزراعي”

قام وفد حكومي محلي من مدينة مصراتة بزيارة تفقدية إلى مشروع “ساسو الزراعي” و”خزانات تجميع مياه الصرف الصحي المعالجة”، للوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه تفعيل المشروع وللبحث في إمكانية إقامة محمية بالمنطقة، بعد تحديد أراضي أملاك الدولة بالمنطقة، وإفادة الجهات ذات العلاقة والاختصاص للاستفادة من المياه المعالجة.

تأتي هذه الزيارة ضمن عدد من الزيارات التي سيقوم بها أعضاء المجلس البلدي للمشاريع الحيوية داخل البلدية وتكون الوفد الزائر من أعضاء المجلس ووكيل ديوان البلدية ومدير إدارة المرافق المحلية والأشغال العامة بديوان البلدية، رفقة عناصر من مديرية أمن مصراتة والشرطة الزراعية وممثل عن شركة المياه والصرف الصحي فرع مصراتة وممثل عن مراقبة الزراعة بالمدينة.

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