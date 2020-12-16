«باشاغا»: مشروع «حفتر» انتهى.. ولم يعد طرفاً في أي معادلة بليبيا

زعم وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إنه لابد من توحيد الدولة الليبية بعيداً عن أي انتماءات قبلية أو جهوية, وبناء دولة المؤسسات وإزالة كافة العوائق التي تحول دون بناءها.

وأضاف فتحي باشاغا، خلال لقاء عدد ما وصفهم بـ”النشطاء والإعلاميين والمدونين” أن مشروع “حفتر”- القائد لعام للقوات المسلحة العربية الليبية- في ليبيا قد انتهى بعدما أن قام بارتكاب جرائمه، وآخرها الهجوم على العاصمة طرابلس، وبات مكشوفاً أمام العالم أجمع ولم يعد طرفاً في أي معادلة بالدولة الليبية، وتخلت عنه عددا من الدول التي كانت تدعمه، على حد قوله.

وتابع فتحي باشاغا:” شكلنا لجنة لدمج ما وصفهم بـ”قوات الثوار” للمؤسسة الأمنية بعد إخضاعهم للبرامج التدريبية وانخراطهم في العمل الأمني من خلال خطط وضعت من أجل بناء مؤسسة أمنية قوية، وأبدت عدد من القوات استعدادها للانضمام إلى مؤسسات الدولة سواء أمنية أو عسكرية”، على حد تعبيره.

وادعى أن القانون فوق الجميع بدون استثناء وأي شخص قد أجرم في حق المواطنين سيتم محاسبته, ويد العدالة ستطال كل المجرمين والفاسدين، لإحقاق الحق ونصرةً للمظلوم.