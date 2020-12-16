بعد صفقة الإفراج عن الروس .. باشاغا يحصل على أول دعوة رسمية لزيارة موسكو وفشل الحوار قد يقضي على طموحه

نجح وزير الداخية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، في تحقيق أول هدف من صفقة حصوله على دعم موسكو لتولى رئاسة الحكومة الجديدة، وذلك من خلال تنفيذ وعده بالإفراج عن الباحثين الروس من سجون مليشيا الردع بعد عام .

وسرعان ما تحصل باشاغا على فرصة لأول زيارة رسمية له إلى موسكو عقب دعوة تلقاها الثلاثاء من المبعوث الروسي لأفريقيا والشرق الأوسط “ميخائيل بوغدانوف “بعد صفقة الإفراج عن المحتجزين الروس على أن تكون الزيارة في مطلع يناير 2021 .

تلك الزيارة التى انتظرها باشاغا كثيرا بعد ان حاول مرارا وتكرارا ولكنها تحطمت على صخرة الباحثين الروس المحتجزين بليبيا، إلى أن أفادت مصادر صحفية، بأن هناك صفقة يسمهونها بـ ” الجواسيس الروس ” مقابل أن يتحصل باشاغا على دعم موسكو لطموحاته السياسية الشخصية وزيارتها ، والزيارة في حد ذاتها هي أول هدف يتحقق بالنسبة لباشاغا من الصفقة.

وعلى مايبدو أن صفقة باشاغا قد تتعثر بسبب فشل الحوار السياسي، حيث كان يأمل باشاغا في دعم موسكو لترشحه للحكومة الجديدة عبر ملتقى الحوار، إلا أن الملتقى قد تعثر ولايبدو أن شيءً سينتج عنه وبالتالي لن يكون هناك أي مستفيد من صفقة الإفراج سوى الروس أنفسهم، أما الدعوة لزيارة موسكو فهي تحصيل حاصل وتنفيذ إلتزام أدبي كان قد وُعده به الروس في حال نفذ باشاغا وعده وأفرج عن مواطنيهم المحتجزين .

وكان مكتب النائب العام في طرابلس قد أصدر أمرًا بالإفراج عن المحتجزين الروس في طرابلس بعد 21 شهرًا من الإعتقال بزعم محاولة التأثير على الإنتخابات لصالح سيف الإسلام القذافي ، وقد غادروا طرابلس فعلاً نحو وجهة أخيرة ستكون سان بطرسبيرغ الروسية .

وبحسب أمر الإفراج الصادر بتاريخ الأربعاء 9 ديسمبر ، فقد قضى أيضًا بإبعاد الباحثان الروسيين ” ماكسيم شوغالي و سامر سعيفان ” عن ليبيا ، أي السماح لهما بالعودة إلى ديارهما أو الوجهة التي يختارانها .

فيما تداولت صورًا لهم وهم يحملون لوحة دعائية مكتوب عليها ” عام على العدوان على طرابلس ” في رسالة موجهة لأنصار الوفاق والمجموعات المسلحة تزعم أن هؤلاء المعتقلين قد أُفرج عنهم بإذلال ، بينما الحقيقة تشير لعكس ذلك .

ونُقل الروس على متن طائرة خاصة قادمة من بنغازي عبر ترانزيت في مالطا وحطت في معيتيقة ونقلتهم إلى بنغازي لإجراء فحص كورونا والراحة ثم السفر مجددًا إلى روسيا وقد نقلتهم طائرة أخرى بعد الفحص إلى وجهتهم الأخيرة .

نهاية نوفمبر الماضي زار باشاغا فرنسا بعد أيام من انطلاق الحوار في تونس بتاريخ 15 من الشهر ذاته قبل ان يتعثر الحوار ، وقد طرح بدوره مسألة ترشحه وطلب حشد الدعم الفرنسي وفقًا للتقارير الفرنسية ذاتها .

ومابين 15إلى 17 أكتوبر، زارت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز موسكو وقابلت المسؤولين هناك عن الملف الليبي ، وأكد الروس للمبعوثة أن ما أسموها ” أي محاولة للإلتفاف على خيارات الليبيين ستُقابل بفيتو روسي في مجلس الأمن .

وفي السياق نفسه ، لمس أعضاء في ملتقى الحوار السياسي تلميحات حذرة من قبل البعثة تفيد بما نصه ” اختاروا الحكومة ، أو سنختارها نحن ونتوجه بها لمجلس الأمن لنيل قرار أممي يشرعنها على غرار حكومة الوفاق غير المعتمدة ، وفي الحالتين تحتاج البعثة إلى قرار أممي يعتمد الحكومة على غرار القرارات 2323 لسنة 2016 والقرار الذي وُصف بالكارثي رقم .2238 لسنة 2015 وقد أطلق الأخير يد حكومة الوفاق دون حسيب أو رقيب تحت شعار الشرعية الدولية.

وطيلة سنوات قبل حتى توليها مهام تسيير البعثة عندما كانت مسؤولة عن القسم السياسي ارتبط اسم ويليامز في الأوساط الليبية بدعم أعمى لباشاغا أوصله إلى ترشيح نفسه لرئاسة حكومة حوار تونس في صفقة تقضي بالمقابل لوصول عقيلة صالح إلى رئاسة المجلس الرئاسي المرتقب .

وبذلك وأن صحت التسريبات فستكون صفقة إطلاق الروس عبارة ضمان صوت روسي في مجلس الأمن يضمن لباشاغا مروره في كل الأحوال كرئيس للحكومة سواءً إذا نتج اسمه من خلال توافق ملتقى الحوار أو من قبل البعثة كخيار أخير في حال فشل الملتقى فيما يبقى خيار مرور إسم عقيلة صالح رهينًا لآلية الترشيح .

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