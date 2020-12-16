السني: منع مؤسسة الاستثمار من إدارة الأصول المجمدة تسبب في خسائر فادحة

قال طاهر السني مندوب حكومة الوفاق في الأمم المتحدة، إن اجتماع اليوم مع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن للاستماع إلى إحاطة المؤسسة الليبية للاستثمار بات واضحاً وبشهادة تقارير المراجعة المحايدة مثل شركة “ديلويت توش توهماتسو” والتي يقع مقرها الرئيسي في نيويورك .

وأوضح ، في تدوينه له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هناك خسائر فعلية للأموال الليبية بسبب منع المؤسسة إدارة الأصول المجمدة، ليس الوقت لرفع التجميد الآن لكن يبدو أن قرار عدم إدارتها سياسي لمصلحة آخرين.. على حد تعبيره.

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