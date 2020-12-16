مجلس الأمن يوافق على تعيين البلغاري ” نيكولاي ملادينوف” مبعوثا جديدا لدى ليبيا

وافق مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على اقتراح أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا للمنظمة إلى ليبيا .

وسيحل ملادينوف الذي أمضى السنوات الخمس الماضية وسيطا للأمم المتحدة بين الكيان الصهيوني وفلسطين مكان غسان سلامة، الذي تنحى عن منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مارس الماضي بسبب الإجهاد.

كما وافق مجلس الأمن الدولي أيضا على تعيين النرويجي تور وينسلاند مبعوثا إلى الشرق الأوسط.

ويشغل “وينسلاند” الذي سيصبح المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط، حاليا منصب المبعوث النرويجي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24