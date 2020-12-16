اتفاقية تعاون بين “مكافحة الأمراض” ومنظمة أقار الحياة

شهد مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض بمدينة طرابلس -الثلاثاء- التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين المركز و “منظمة أقار الحياة” في إطار التعاون مع مؤسسات المجتمع، بحضور الدكتور “بدر الدين النجار” مدير عام المركز و”محمد أبوالطويرات” المدير التنفيذي للمنظمة.

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون المشترك فيما بين المركز ومنظمة أقار في تقديم الخدمة المجتمعية التي تساهم في تنمية المجتمع، ونصت الاتفاقية على تنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل المتعلقة بتأهيل وتطوير الكوادر البشرية في مجال الدعم النفسي والاجتماعي-حسب ما أوردته المنصات الإعلامية للمركز.

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