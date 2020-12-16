أعمال “غرفة طوارىء المرج” لغوث المتضررين من السيول

أنشأ المجلس التسييري لبلدية المرج غرفة طوارئ وفقاً لقرار أصدره عميد البلدية المهندس “وليد صلهوب”، بهدف تنفيذ كل مايلزم في حالات الكوارث والأزمات المفاجئة ومساعدة المواطنين المتضررين، حيث تكونت الغرفة من عدة عضويات لمؤسسات وجهات حكومية وأهلية في نطاق المرج، منها الشؤون الاجتماعية- الحرس البلدي- هيئة السلامة الوطنية – شركة الخدمات العامة- مديرية الأمن- الإسكان والمرافق- شركة الكهرباء.

وباشرت غرفة الطوارئ عملها بزياره عدد”32” عائله تعرضت منازلهم للغرق جراء هطول مياه الأمطار وغمر السيول، فتم تسليك العديد من مجاري تصريف مياه الأمطار وفتح المسارات، كما قام مراقب الشؤون الاجتماعية المرج بمخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية بعدد العائلات المتضررة- حسب ما جاء في منشور للمجلس البلدي.

كما قام موظفو الغرفة بتسجيل بيانات المتضررين وصرفت وزارة الشؤون الاجتماعية “107” من البطاطين والوسائد الطبيه والمتاريس الفردية “الفراشات” ، فيما أثنت البلدية والغرفة على مفوضية كشاف المرج علي مد يد العون في توزيع المساعدات على العائلات المتضررة.

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