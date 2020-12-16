38 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصراتة وشفاء 16 حالة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة اكتشاف 38 إصابة جديدة بالفيروس بالبلدية أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 16 مصابًا، فيما لم تسجل حالات وفاة جديدة، حسب تحديث الوضع الوبائي داخل مصراتة، المنشور على صفحة اللجنة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في مصراتة 7737 حالة، بينها 1188 نشطة، و6301 متعافى، فيما توفي 248 آخرون.

وسجلت ليبيا 691 إصابة جديدة بالوباء، منها 8 حالات في مصراتة، حسب آخر إحصائية صادرة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض عن يوم الإثنين الماضي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا