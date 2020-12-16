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«النمروش»: نرفض أي محاولة لجعل المعتدين على طرابلس والمدافعين عنها سواء

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم  وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، أنه يجب “تعزيز وتقوية الجبهة الداخلية ومد الأيادي لتغليب المصلحة العامة عن أي مصالح شخصية أو فئوية”، على حد قوله.

وقال «النمروش» في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر ، اليوم الأربعاء، إن “أي تسويات سياسية لا ترتكز على نبذ العنف وإدانة العدوان وجبر الضرر ومحاسبة الجناة تظل تسويات هشة ونخشى أنها لن تصمد أمام جولة جديدة من العنف”، بحسب تعبيره.

وتابع؛ “لن نقبل الضغوط غير المشروعة للتنازل عن الحقوق القانونية لأهلنا، وسنعمل على تقديم الجناة للعدالة وملاحقة الفارين منهم”، وفقًا لكلامه.

وواصل مزاعمه قائلًا: إن “بلادنا تسير نحو مرحلة الاستقرار وستكون الانتخابات المرتقبة أبرز مرتكزاتها وعلينا أن نكون مستعدين للحرب دعما لمسار السلم الحقيقي”، بحسب ادعائه.

وأردف قائلًا: “نؤيد كل حوارٍ يهدف إلى سلام دائم في ليبيا، وأن ينعم أهلها بالأمن والأمان، لكننا في ذات الوقت نرفض أي محاولة لجعل المعتدين على طرابلس والمدافعين عنها سواء”، على حد زعمه.

وختم قائلًا: “ونبارك ما توصلت إليه لجنة الحوار في إجراء انتخابات العام القادم وندعم هذا التوجه و سنعمل على تهيئة الظروف لنجاح الاستحقاقات”، على حد قوله.

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النمروش طرابلس

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • صدقت
    لا نعامل الأتراك والسوريين والمليشيات والبلطجية وشباشب الصبع زي جنود الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر يا كلب

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  • بلادنا لو تتخلص من العملاء الليبيين للغرب الاستعماري وتركيا سوف تستقر ولكن مشكله ليبيا هي أن احفاد عملاء ايطاليا ساروا علي نهج أجدادهم وصاروا عملاء للغرب ولتركيا فالخيانه في الجين الوراثي لديكم موجود يا من بعتوا ليبيا لتركيا وللغرب مقابل مكاسب شخصيه تافه بالنظر الي ان المبيوع هو الوطن والمكتسب سلطه منحت لكم ولكن تحركها تركيا والغرب يعني انتم صور متحركه وبيادق فقط والامر بالتحرك يصدر أما من الغرب او من تركيا

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  • يا حمار يا كلب يا تافه يافاسد يا زامل يا نمروش غير لم السلاح من البلطجية اللي مخليين البلاد مش امان ومش قادرين نعيشوا فيها مرتحين بس يا هفك يا تيس يا حمار يا كرطون ،، اتفووووووه على اليوم اللي رينا فيه كمشة حيوانات زي النمروش التيس اللي ما يهتمش بابسط ابسط الاولويات في سبيل الحفاظ على منصبه في الحكومة التركية

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