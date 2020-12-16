«شلوف»: ستيفاني ويليامز تجاوزت صلاحياتها والتفويض الممنوح لها

أكد جمال شلوف، رئيس مؤسسة سلفيوم للأبحاث، أن ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا بالإنابة، خالفت مخرجات نصوص مخرجات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن.

وقال شلوف في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ملاحظة للسياسيين الليبيين. في حالة أنه يوجد سياسيين ليبيين”.

وأضاف “ما تفضلت به السيدة ويليامز من إجراءات بخصوص تعيين لجان توافقية وقانونية وإطلاق المرحلة التمهيدية بعد أسبوع، هو مخالفة واضحة وصريحة لنصوص مخرجات برلين وقرار مجلس الأمن 2510 وتجاوز كامل لصلاحياتها والتفويض الممنوح لها من مجلس الأمن”.

وتابع “أعلم أن منشوري مجرد (صفير في أذن ميت)، لكن لعل وعسى يسمع من به بقية حياة وحياء ولله الأمر من قبل ومن بعد”.