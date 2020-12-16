تقرير سويسري: جماعات مسلحة تفرض على المهاجرين العمل بمجالات خطيرة في طرابلس

ليبيا – ناقش تقرير تحليلي أعدته منظمة “المبادرة العالمية” التي تتخذ من سويسرا مقرا لها إمكانية إصلاح نظام احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما جاء فيه صحيفة المرصد أشار إلى صعوبة تحقق هذا الأمر في ظل تورط الجماعات المسلحة في ممارسات غير مقبولة إنسانيا في مراكز الاحتجاز ناقلا في ذات الوقت عن المراقبين تساؤلاتهم بشأن أسباب احتجاز المئات من المهاجرين غير الشرعيين في مواقع عسكرية خطيرة بطرابلس وهو الأمر الذي يعرض حياتهم للمخاطر.

وأضاف التقرير أن خضوع غالبية هذه المراكز لسلطة الجماعات المسلحة يسمح بارتكاب انتهاكات ضد المحتجزين ويعرض حياتهم للخطر لكون أي مكان تتواجد فيه هذه الجماعات يمثل هدفا للجماعات الأخرى المناوئة لها بالإضافة إلى قيام عناصر هذه الجماعات المسلحة بحمل المهاجرين غير الشرعيين على إدمان المحدرات لتحقيق الفائدة المالية.

واستمر التقرير في التوضيح أن الفائدة المالية المتأتية من سيطرة هذه الجماعات على مراكز الاحتجاز تتضمن عناصر أخرى مثل تهريب البشر أو الإتجار بهم واستخدام المحتجزين للأعمال من دون مقابل والاستيلاء على المساعدات الإنسانية المقدمة لهم ولإظهار الجماعات المسلحة بمظهر القوات النظامية الشرعية العاملة على تعزيز أمن وشرعية الدولة.

ومضى التقرير في شرح فكرة استخدام المحتجزين للعمل من دون مقابل في مجالات خطيرة منها تنظيف الأسلحة وتحميل الذخيرة ما يعني بحسب التقرير أن عملية إصلاح نظام احتجاز المهاجرين غير الشرعيين لا تزال تواجه تحديات كبيرة تتمثل في وجود مستفيدين أقوياء وذوي سطوة من بقاء على ما هو عليه.

ترجمة المرصد – خاص

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية