طقس مستقر مع احتمالية سقوط أمطار على مناطق الشمال الشرقي

أخبار ليبيا 24 – خبر

تشهد غالبية مناطق ليبيا طقسا مستقرا، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، تراوح درجات الحرارة بين 13 و25 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، مع ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على المنطقة الممتدة من مصراتة إلى سرت، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و20 درجة مئوية، وبين 13 و15 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

تتكاثر السحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على المنطقة من الجبل الأخضر إلى طبرق، مع ظهور ضباب آخر الليل، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و21 درجة مئوية، ولا تتجاوز 13 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و21 درجة مئوية، وتصل إلى 25 درجة مئوية على غات.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيف السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و21 درجة مئوية.