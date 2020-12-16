عمران : البعثة الأممية تسعى لفرض قاعدة دستورية أُعدت بأيادٍ غير ليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، إن فشل الحوار السياسي الليبي أصبح متوقعًا، مؤكدة أن البعثة الأممية سعت بشكل واضح لفرض قاعدة دستورية أعدت بأياد ورؤى غير ليبية.

عمران أضافت ، في تصريحات صحفية، أن المشاورات لم تصل إلى تفاهمات حول المناصب السيادية حتى الآن، دون نتائج واضحة وملموسة ومؤثرة في المسارات الاقتصادية والعسكرية والسياسية.

وأضافت أن البعثة الأممية تتلاعب بالمسار الدستوري في محاولة لسلك دروب ومسالك وعرة لن تفضي لشيء، مؤكدة أن الهدف هو “الإصرار على إقصاء مشروع الدستور والإرادة الشعبية ومنع طرحه للاستفتاء على الليبيين”.

وأشارت إلى أن إعطاء لجنة الحوار مهام غير واضحة المعالم، والاستناد على معايير وهمية وصلاحيات واسعة لا قبل لهم بها أدى للنتائج الحالية، مؤكدة أن تحديد موعد للانتخابات دون قاعدة دستورية واضحة ودائمة وشعبية لا معنى له، وأن موعد الانتخابات سيمضي كما مضى غيره.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، أعلنت أن رئيسة البعثة ستيفاني ويليامز، عقدت اجتماعاً أمس لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر تقنية الاتصال المرئي لإطلاع الأعضاء على نتائج التصويت على مقترحين بشأن إيجاد نسبة توافقية للتصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية، ولإطلاعهم على خطط البعثة للمضي قدماً في تنفيذ كافة نقاط خريطة الطريق التي تم التوافق عليها في تونس الشهر الماضي.