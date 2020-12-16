الجيش السوداني يضبط مئات المرتزقة بينهم أجانب كانوا في طريقهم إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال متحدث باسم قوات الدعم السريع السودانية العميد جمعة جمال آدم، إن القوات أوقفت، خلال العام 2020م، مئات الأشخاص، كانوا في طريقهم إلى ليبيا للقتال لصالح أحد الأطراف المتحاربة، بينهم أجانب.

العميد جمعة آدم أوضح ، في بيان له، أن قوات الدعم السريع “تمكنت من توقيف 576 شخصا، منهم 243 شخصا في كل من الفاشر ونيالا والجنينة تم توقيفهم في شهر فبراير الماضي من هذا العام، كانوا في طريقهم إلى ليبيا للعمل مع أطراف النزاع مقابل 20 ألف جنيه شهريا”.

وأشار إلى ضبط 122 شخصا في شمال دارفور، كانوا في طريقهم إلى ليبيا للعمل كمرتزقة، وذلك في يونيو، مبينًا أنه جرى محاكمتهم بموجب قانون الطوارئ بالسجن لمدة 6 أشهر.

وكشف جمعة عن توقيف 160 شخصا بينهم سوريون، في يوليو، في ولاية شمال دارفور أثناء توجههم إلى ليبيا، كما ضبطت في سبتمبر 41 شخصا في ولاية غرب دارفور بينهم 4 أطفال.

وكشف المتحدث عن توصلهم إلى الشخص الذي قام بتزوير خطاب رسمي، يزعم فيه إرسال قوات الدعم السريع 1200 من عناصره للقتال في ليبيا، موضحًا أنه يقيم خارج البلاد، حيث قُيّدت ضده إجراءات قانونية.

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني، نفت أكثر من مرة الاتهامات المتكررة حول قتالها في ليبيا لصالح قوات الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، لافتا إلى أن قوات الدعم السريع تنشر آلاف من عناصرها على حدود السودان الغربية، حيث تعمل بشكل أساسي على محاربة الإتجار بالبشر والتهريب.

وكانت قوات الدعم السريع السودانية، أعلنت قبل أيام، رصدها تحركات وصفتها بـ”المريبة” على الحدود مع ليبيا، مشيرة إلى أن تلك التحركات أسفرت عن ضبط 600 شخص كانوا في طريقهم إلى ليبيا للانضمام إلى الحركات المسلحة هناك.

وكشف المتحدث باسم قوات الدعم السوداني السريع جمال جمعة، أن قوات الدعم السريع ضبطت سودانيين كُثر أثناء الهجرة إلى ليبيا، منهم 600 شخص كانوا في طريقهم للعمل مع الحركات المسلحة هناك.

وأعلن جمعة، عن تطبيق قوات الدعم السريع لإجراءات قانونية ضد شخص قادم من ليبيا في أواخر العام 2019م، ضُبط بحوزته تعهدات بتجنيد ألف شخص لصالح أحد أطراف الصراع داخل الدولة الليبية.

ونفى جمعة، مشاركة قوات الدعم السريع في النزاع الداخلي الليبي، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي قوات سودانية نظامية تشارك في هذا الصراع على الإطلاق.

واتهم المتحدث باسم القوات السودانية جهات لم يسمها، بتزوير خطاب منسوب إلى قائده عبد الرحيم حمدان دقلو، يتطرق فيه إلى تصديقه على إرسال 1200 جندي من معسكر نيالا إلى قاعدة الجُفرة لمساندة قوات الجيش الوطني، مشيرًا إلى أن ذلك الخطاب مزور بنسبة 100% ولا يمت للدعم السريع بصلة.