ليبيا الان

رئيس اللجنة الخارجية يجتمع افتراضيا مع الوكالة الأمريكية للتنمية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 

طبرق 16 ديسمبر 2020 (وال)  أجرى السيد “يوسف العقوري”  رئيس اللجنة الخارجية، أمس الثلاثاء، اجتماعا عبر تقنية الاتصال الافتراضي مع السيد “جون بينيل” مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية في ليبيا.

حيث ناقش الطرفان برامج الوكالة في ليبيا، وسبل التعاون بين البرلمان والوكالة ، مع حرص “العقوري” على دعم برامج الوكالة

كما حث على إعطاء الأولوية لدعم مشاريع الشباب والفئات الضعيفة،  وكذلك تطوير قدرات البرلمان الليبي ومحاربة الفساد ودعم الإصلاحات التشريعية .

بدوره أكد “بينيل” استعداد الوكالة للتعاون مع البرلمان، ودعم الوكالة بشكل خاص لجهود الانتخابات .

واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق من أجل زيادة حجم برامج الوكالة في ليبيا ، والاتفاق على أولويات تلك البرامج . (وال ـ طبرق) ف م

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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