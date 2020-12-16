السبت المقبل.. بدء توزيع كتيبات التزود بالوقود في سرت

أعلن رئيس لجنة الإشراف على توزيع الوقود في بلدية سرت، رائد إبراهيم عيد، بدء طرح كتيبات التزود بالوقود للسيارات، اعتبارا من يوم السبت المقبل.

وستوزع الكتيبات في المقرات الآتية: «مكتب التراخيص سرت، وصالة الدور الأرضي في مقر ديوان المجلس التسييري للبلدية، ومركز شرطة سرت، ومركز شرطة أبوهادي»، حسب بيان نقلته البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وأشار البيان إلى إرفاق رقم تسلسلي مع الكتيب، يلصق على زجاح المركبة الآلية الأمامي، مشيرة إلى أن رسم الحصول على الكتيب هو خمسة دنانير.

ونشرت البلدية صورا ضوئية للكتيب، والذي احتوى على عدة ملاحظات لحامليه وهي «الالتزام بالنظام خلال التعبئة، ولا يسمح بتعبئة أي مركبة مجرورة، ولا يسمح بتعبئة أي مركبة لا تحمل الختم بالبطاقة، وللجنة توزيع الوقود حرية التصرف فيما تراه مناسبا للعمل».

يذكر أن المجلس التسيير لبلدية سرت قرر اتخاذ تلك آلية توزيع الوقود عبر كتيبات، «لضمان عدم تكرار أزمة نقص المحروقات، ولضمان وصول الوقود إلى الأهالي وعدم تسربه إلى السوق السوداء».

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