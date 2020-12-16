تسجيل 8 حالات إصابة بفيروس كورونا في طبرق وحالة شفاء

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، عن تسجيل 8 حالات إصابة بفيروس كورونا في البلدية أمس الثلاثاء، كما تم تسجيل حالة شفاء واحدة.

وأوضحت اللجنة أن الأطقم الطبية التابعة لها سحبت عددا من العينات، أظهرت تسجيل ثماني عينات موجبة وحالة الشفاء، وفق بيان أمس الثلاثاء نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتشهد الإصابات في طبرق تزايد ملحوظ ارتفعت وتيرته خلال الأيام الماضية، كان آخره عندما تم تسجيل 6 إصابات أول من أمس.

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