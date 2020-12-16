توقيع اتفاقية إدارية أوروبية في ليبيا لدعم عملية إيريني

ليبيا – أبرم قادة العملية البحرية الأوروبية قبالة المياه الإقليمية الليبية “إيريني” اتفاقية إدارية هامة مع بعثة المساعدة الحدودية للاتحاد الأوروبي.

موقع “بوابة الجوار الأوروبي” أكد في تقرير إخباري نشره الثلاثاء وتابعته وترجمته صحيفة المرصد أن الاتفاقية وقع عليها قائد “إيريني” الأدميرال “فابيو أوكستيني” ورئيس الأركان والقائد بالنيابة لبعثة المساعدة الحدودية “بيتر باستبن هالبرغ” بحضور رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا السفير “خوسي سابادال”.

وأضاف التقرير أن الاتفاقية التي تم توقيعها على هامش زيارة “أوكستيني” و”هالبرغ” إلى ليبيا تتعلق بتوفير المساعدة اللوجستية والتنظيمية وخدمات أخرى لدعم عملية “إيريني” مبينا أن أهميتها بالنسبة إلى ليبيا ترجع لارتباطها بالاستعدادات لتدريب خفر السواحل والبحرية التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

يشار إلى أن عملية “إيريني” أو السلام باللغة اليونانية تم إطلاقها في الـ31 من مارس الماضي بقرار من مجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا المفروض من قبل مجلس الأمن فضلا عن رصد تهريب النفط ومواجهة الإتجار بالبشر والتهريب من الأراضي الليبية عبر المراقبة الجوية بالإضافة إلى تدريب خفر السواحل والبحرية التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

ترجمة المرصد – خاص

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