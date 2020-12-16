دغيم: البرلمان سيضع خطة بديلة عقب فشل البعثة في تحديد آلية توافقية لإختيار السلطة التنفيذية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب زياد دغيم إنه بعد فشل البعثة في الوصول الي آلية توافقية لاختيار السلطة الجديدة أو لاتخاذ القرارات فإن المسؤولية الوطنية والحفاظ على وقف إطلاق النار الهش، وضرورة توحيد المؤسسات الليبية تحتم على البرلمان تشكيل لجنة لوضع خطة بديلة لاعتمادها الأسبوع القادم من البرلمان بمقره الدستوري في مدينة بنغازي.

دغيم وفي تصريح لقناة “العربية” أمس الثلاثاء أوضح أن تفاصيل الخطة البديلة التي سيضعها البرلمان لم تتضح بعد، مضيفًا أن اللجنة المكلفة بذلك ستبدأ اجتماعاتها يوم الخميس لكشف بعض المعالم قريبًا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية