الثني يجري جولة ميدانية في مستشفى سلوق القروي

أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالله الثني، أمس الثلاثاء، رفقة مستشاريه للشؤون الطبية، جولة ميدانية لمستشفى سلوق القروي وذلك لمتابعة سير عمله والوقوف على أبرز احتياجاته.

وتجول الثني داخل أروقة وأقسام مستشفى سلوق القروي، مستمعا لشروح وافية عن سير العمل وحجم الخدمات التي يقدمها المستشفى لسكان بلدية سلوق والمناطق المجاورة، إضافة إلى أبرز الاحتياجات التي يتطلبها العمل.

وأكد الثني على ضرورة الإسراع في حلحلة كافة المشاكل والصعوبات والعراقيل التي تعتري عمل المستشفى، متعهدا بتوفير كافة الاحتياجات التي يتطلبها العمل وذلك ليستمر المستشفى في تقديم خدماته لكافة سكان البلدية والمناطق المجاورة بالشكل المطلوب.