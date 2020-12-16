مديرية أمن بنغازي يطلق سلسلة إرشادات توعوية للتنبيه بمخاطر «السلوكيات السلبية»

نظمت مُديرية أمن بنغـازي سلسلة من الإرشادات التوعوية، تستهدف المجتمع المحلي، لتسليط الضوء على أهم القضايا التي تمس المواطن بشكل مباشر وآثارها السلبية عليه، والتعريف بطرق الوقاية منها، والذي يمثل أبرز التحديات الأمنية، التي تواجه المجتمع المحلي والتعريف بالأوضاع المستجدة وكيفية حماية أنفسهم في ظل الظروف الراهنة.
وقالت المديرية في بيان اليوم، إن إطلاق هذه السلسلة، يأتي ضمن الفعاليات التوعوية للوقاية من بعض السلوكيات السلبية المتعلقة بالجانب الأمني وآثارها على المجتمع المحلي.
وتناولت الفعاليات أهم التحديات التي تواجه المجتمع، المتمثلة في مكافحة آفة تعاطي المخدرات بكافة أشكالها، وتأثيرها على الصحة والعائلة والمستقبل، وكذلك التوعية المرورية والتنبيه بأهم النقاط للقيادة الخاطئة، وطرق الوقاية من آثار هذه السلوكيات السلبية بصفة عامة، للحماية من «آثارها المهلكة»، وتزويد المواطن بكافة المعلومات المتعلقة بها، وحجمها، وبيان خطورتها عليهم وعلى المجتمع كافة.
وأكد البيان أن هذه السلسلة تهدف لتعزيز الوعي المجتمعي، حول العديد من الظواهر السلبية التي قد تنتشر بين الشباب ومعالجتها، وترسيخ الثقافة الإيجابية وغرس القيم الأخلاقية لدى الشباب من طلبة المدارس اللبنة الأولى لبناء إنسان واعٍ.
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