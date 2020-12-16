قبل اجتماع مجلس إدارة المركزي.. الصديق الكبير يلتقى عميد بلدية مصراتة والنمروش في طرابلس

ليبيا – التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير أمس الثلاثاء بعميد وأعضاء المجلس البلدي لبلدية مصراتة.

اللقاء يأتي -بحسب المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي- في إطار استعراض وتذليل بعض الصعاب التي تواجه عمل المجلس البلدي مصراتة.

وفي سياق منفصل التقى الكبير مع صلاح النمروش وزير دفاع الوفاق الموالي لتركيا للتنسيق والتعاون بحسب المصدر.

وتأتي هذه اللقاءات قبيل الاجتماع المقرر لمجلس إدارة المصرف المركزي لأول مرة منذ عام 2014 الخميس لتقرير توحيد سعر الصرف.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية