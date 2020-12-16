باشاغا: لا بد من توحيد الدولة بعيداً عن أي انتماءات قبلية أو جهوية

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا خلال لقائه عدداً من النشطاء والإعلاميين أنه لا بد من توحيد الدولة الليبية بعيداً عن أي انتماءات قبلية أو جهوية وبناء دولة المؤسسات وإزالة كافة العوائق التي تحول دون ذلك.

ووفق منشور على صفحة المكتب الإعلامي للوزارة، فأن باشاغا أكد أن مشروع حفتر في ليبيا قد انتهى بعدما أن قام بارتكاب جرائمه وآخرها الهجوم على العاصمة طرابلس, وبات مكشوفاً أمام العالم أجمع ولم يعد طرفاً في أي معادلة بالدولة الليبية, وتخلت عنه عدد من الدول التي كانت تدعمه.

وأوضح بأن وزارة الداخلية قد قامت بتشكيل لجنة لدمج قوات الثوار للمؤسسة الأمنية بعد إخضاعهم للبرامج التدريبية وانخراطهم في العمل الأمني من خلال خطط وضعت من أجل بناء مؤسسة أمنية قوية، مشيراً إلى أن عدد من القوات أبدت استعدادها للانضمام إلى مؤسسات الدولة سواء أمنية أو عسكرية.

وأعرب الوزير عن تفاؤله بأنه سيتم بناء الدولة بسواعد أبناءها, خاصةً بعد الظروف والأزمات التي مرت بها, وأصبح المواطن يدرك بأنه مهما كانت الأسباب لابد من تكاثف الجميع من أجل العيش الكريم داخل دولتهم.

وكما أوضح الوزير أيضاً بأن وزارة الداخلية تسعى للرفع من كفاءة منتسبيها من خلال البرامج التدريبية في جميع المجالات الأمنية, وإعادة إصلاح القطاع الأمني بالدولة.

مشيراً بأن هناك الخطط من أجل تطوير عمل الوزارة عبر التقنيات الحديثة والارتقاء بمستوي العمل بما يواكب التطور الحاصل بأغلب دول العالم في المجال الأمني, موضحاً بأنه قد تم ابرام اتفاقيات مع شركات عالمية كبرى متخصصة في النظم التقنية الحديثة مثل نظام البارومتر الذي يمكن من خلاله تأسيس قاعدة أمنية قوية سواء في استخراج جوازات السفر أو الإثباتات الشخصية وكذلك يستخدم في منع التزوير في العمليات الانتخابية, والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في المجال الأمني والشرطي.

وأكد وزير الداخلية المفوض بأن القانون فوق الجميع بدون استثناء وبأن أي شخص قد أجرم في حق المواطنين سيتم محاسبته, وبأن يد العدالة ستطال كل المجرمين والفاسدين, لإحقاق الحق ونصرةً للمظلوم.