من هو «البلغاري نيكولاي ملادينوف» المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا؟

بعد مرور حوالي 10 أشهر من استقالة اللبناني غسان سلامة من منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، في خطوة عزاها يومها إلى دواع صحيّة قبل أن يعبّر عن استيائه من عدم التزام العديد من أعضاء الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء في مجلس الأمن الدولي، بقرارات كانوا هم أول من وافق عليها، قرر مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف، مبعوثا جديدا للأمم المتحدة إلى ليبيا، وذلك بعد ترشيحه من قبل أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة.

وكان البلغاري «ملادينوف» البالغ من العمر 48 عاما، يشغل منذ 2015 منصب المبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، وسيخلفه النرويجي تور وينسلاند في هذا المنصب.

وجاء تعيين الدبلوماسي البلغاري -الحاصل على درجة الماجستير في دراسات الحرب من جامعة “King’s College” بلندن عام 1996- بعد رفض الولايات المتحدة مرشّحَين أفريقيين لتولّي هذا المنصب، وفرضها على شركائها في مجلس الأمن تقسيم المنصب إلى قسمين هما مبعوث أممي يساعده “منسّق” لهذه البعثة الأممية.

البلغاري «ملادينوف» تدرج في المناصب السياسية منذ عام 2007 وحتى 2015، حيث شغل منصب عضوية البرلمان الأوروبي خلال الفترة (2007-2009)، تم تم تعيينه وزيرًا للدفاع في بلغاريا في الفترة من 27 يوليو 2009 حتى 27 يناير 2010، ليشغل بعد ذلك منصب وزير الشؤون الخارجية في حكومة رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف (2010 – 2013)، وفي 2 أغسطس 2013 تم تعيينه ممثلا للأمم المتحدة في العراق.

وخلال مهمته كمبعوث للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط واجه العديد من التحدّيات، من أبرزها التوتر بين غزة وإسرائيل وتسارع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والانقسامات الداخلية بين الفلسطينيين وتدهور الوضع الإنساني في غزة.