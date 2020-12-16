الوكالة الأمريكية للتنمية تتصدق على سرت بمعدات ثقيلة وشاحنات لإزالة الأنقاض

أعلنت السفارة الأمريكية لدي ليبيا، أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تصدقت بمعدات ثقيلة وشاحنات على مدينة سرت للمساعدة في إزالة الأنقاض وتحسين خدمات الصرف الصحي والمياه للسكان.

وقالت السفارة في بيان لها إن الوكالة تدعم سرت على التعافي من خلال توفير المعدات لاستعادة الخدمات العامة وإزالة الأنقاض وإعادة الحياة المجتمعية إلى نسقها الطبيعي، مشيرة إلى أن هذا التقدم يمكن أن يكون نموذجا يحتذى به لإعادة إعمار ليبيا ككل لخفض التصعيد بين القوى المتصارعة والذي يجب أن يبدأ فورا في وسط ليبيا،

وأشادت السفارة بأهالي سرت وجميع الليبيين، الذين قاتلوا من أجل استعادة المدينة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي قبل أربعة أعوام، قائلة إن الحكومة الأميركية قدمت خلال تلك المدة أكثر من 25 مليون دولار في جهود إعادة الاستقرار وتحقيق التعافي المبكر لتعزيز هزيمة التنظيم.

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