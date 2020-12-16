في رسالة للبعثة الأممية.. النعاس: احترام إرادة الشعوب واجب أخلاقي

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

16 December, 2020

جدد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس، تأكيده أن اعتماد مشروع الدستور كدستور مؤقت هو حل دستوري نابع من إرادة الشعب الليبي.

وقال النعاس في رسالة وجهها إلى “البعثة الأممية”، وخص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، :”إلى البعثة الأممية/ احترام إرادة الشعوب واجب أخلاقي. الأجسام القائمة غير قادرة على الخروج بأي حل حقيقي لمصلحة الشعب، ولن تتفق على قاعدة دستورية ترضي الجميع. مشروع الدستور هو القاعدة الدستورية المتينة والصلبة لصدوره من هيئة تأسيسية منتخبة انتخابا حرا من الشعب الليبي صاحب السلطة التأسيسية الأصلية وهو مصدر كل السلطات. مشروع الدستور يكون هو الحل الأنسب باعتماده كدستور مؤقت لمدة خمس سنوات وتجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية وفق أحكامه. وخلال فترة الاستقرار التي يحكمها الدستور والقانون يمكن تمكين الشعب من الاستفتاء”.