الأرصاد: استقرار الأجواء على أغلب مناطق البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، استقرار الأجواء في غالبية مناطق البلاد، مشيرا إلى أن تراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و25 درجة مئوية على جميع المناطق.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن مناطق رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة والجبل الغربي، ستكون بها السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و21 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد و الواحات و مرادة ستكون بها السماء قليلة السحب، مع احتمال ظهور الضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية.

ولفت المركز إلى أن مناطق الجفرة و سبها و غات و غدامس و الحمادة ستكون بها السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و25 درجة مئوية، كما ستكون السماء صافية على مناطق الكفرة و السرير و تازربو والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و20 درجة مئوية.

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