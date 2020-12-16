«مكافحة الأمراض» يوقع اتفاقية تعاون لتأهيل الكوادر البشرية في مجال الدعم النفسي

وقع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الثلاثاء، اتفاقية تعاون وشراكة، مع منظمة آقار الحياة، لتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل المتعلقة بتأهيل وتطوير الكوادر البشرية في مجال الدعم النفسي والاجتماعي.

وقال المركز، إن الاتفاقية يأتي في إطار تعاون المركز الوطني لمكافحة الأمراض مع مؤسسات المجتمع، بحسب بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي أمس.

توقيع الاتفاقية الذي تم بمقر المركز بمدينة طرابلس، جاء بحضور مدير عام المركز الدكتور بدرالدين بشير النجار، والمدير التنفيذي للمنظمة محمد أبوالطويرات.

ووفق البيان، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون المشترك فيما بينهما، لتقديم الخدمة المجتمعية التي تساهم في تنمية المجتمع.

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