إيطاليا: أجهزة مخابراتية تعمل لإعادة الصيادين المحتجزين شرق ليبيا

كشف نائب وزير الخارجية الإيطالي، مانليو دي ستيفانو، عن جهود أجهزة المخابرات الإيطالية، ودول أخرى في إيجاد حلّ لمشكلة الصيادين الصقليين المُحتجزين في بنغازي.

وقال “مانيلو” إن الصيادين ليسوا رهن الاحتجاز من قبل حكومة “الوفاق”، بل هم في يد كيانات تعود للمشير خليفة حفتر، بحسب قوله، وإلا لكان الصيادون قد عادوا إلى ديارهم، موضحًا أنه يتعين بعد إعادة الصيادين إلى ديارهم؛ مناقشة الأسباب وراء هذه الحوادث، التي حدثت في السابق لأكثر من مرة.

وكانت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية قد قالت في وقت سابق إن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق”، أحمد معيتيق، قد اقترح تبادل الأسرى بين بنغازي وروما لإنهاء قضية الصيادين الإيطاليين المحتجزين في ليبيا.

ونقلت عن “معيتيق” قوله: نحن نعمل بجد لتأمين الإفراج عن الصيادين الإيطاليين، حتى اليوم كان المتعاونون معي يتحدثون عن ذلك مع مسؤولي بنغازي.

وأضاف: أعتقد أن الاتجاه هو اتجاه تبادل لاعبي كرة القدم الليبيين المسجونين في إيطاليا، وهناك معاهدات تبادل أسرى بين إيطاليا وليبيا.

وأردف: أعتقد أن هذا هو الطريق الصحيح، أتمنى النجاح في أسرع ما يمكن؛ لكنني لا أعرف متى بالضبط، ولا توجد طريقة أخرى، إن لم تكن طريق المفاوضات السلمية.

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