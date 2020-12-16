الولايات المتحدة تتصدق بـ500 ألف دولار على متضرري كورونا في ليبيا

أعلنت منظمة اليونيسيف بليبيا، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة خصصت من خلال مكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 500 ألف دولار كصدقات لدعم برامج اليونيسف للاستجابة لاحتياجات الأشخاص المتضررين من جائحة فيروس كورونا في ليبيا.

وأوضحت المنظمة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن التركيز الأساسي للبرنامج سيدعم الجهات المختصة بليبيا في إطلاق حملات للتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية وبناء القدرات الفنية لمنع انتشار فيروس كورونا، علاوة على ذلك، سيساهم البرنامج في تعزيز نظام إدارة الإعلام والتواصل بوزارة الصحة على المدي الطويل.

وقالت المنظمة إن البرنامج سيدعم المركز الوطني لمكافحة الأمراض في إنشاء تطبيق على شبكة الإنترنت لربط مراكز العزل بالمختبرات وإنتاج أدلة مهمة حول كيفية تأثير كورونا على المجتمعات الأكثر ضعفاً ومساندة الهيئات الحكومية على مراقبة الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأطفال وعائلاتهم.

ولفتت المنظمة إلى أن هذه الأدلة ستمثل قاعدة أساسية لتحسين وتعديل السياسات على مستوى البرامج الوطنية، مشيرة إلى أنها ستقوم بشراء وتسليم الإمدادات الطبية الأساسية، بما في ذلك مجموعات الاختبار ومكثفات الأكسجين، لاستخدامها في مراكز العزل والمرافق الصحية ومراكز الفرز في أكثر من 20 بلدية.

ومن جانبه قال الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا عبد القادر موسى إن هذه المساهمة من حكومة الولايات المتحدة ستدعم اليونيسف ونظرائها في التخفيف من مخاطر فيروس كورونا المتعددة ومعالجتها في ليبيا.

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