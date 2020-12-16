مُفجّر “مانسشتر أرينا” حوّل أمولاً إلى ليبيا.. قبل التفجير بساعات

كشفت آخر التحقيقات في قضية تفجير “مانشستر أرينا” أن سلمان العبيدي، قد أرسل أمولاً بقيمة 470 جنية أسترليني، إلى عائلته في ليبيا، قبل التفجير الانتحاري، بساعات.

وبيّنت التحقيقات مع شخص يدعى ربيع زبير أنه تلقى أموالاً من “سلمان” ليرسله إلى أهله في ليبيا، عندما استدعاه “العبيدي” في تمام الساعة الـ 5:11، أي قبل التفجير بساعات.

وأكد “الزبير” أنه لم يكن يعرف “العبيدي” قبل ذلك، فيما طلب هاشم العبيدي، شقيق “سلمان”، من صديقه أيضًا، شراء حامض الكبريتيك، قبل شهرين من الواقعة.

وكان موقع “مانشستر إيفيننغ نيوز” قد كشف في وقت سابق تفاصيل جديدة حول حادثة التفجير الإرهابي الذي وقع في صالة “مانشستر أرينا” عام 2017، حيث ذكر الموقع أن “هاشم”، شقيق الانتحاري سلمان العبيدي، كان يبحث حول صناديق النفايات عن علب زيت نباتي خارج مطعم للوجبات السريعة، حيث كان يعمل وفقا للتحقيق العام الذي أجري معه.

ووفقًا للشهود، فقد أخذ “هاشم” عدة علب فارغة وأشياءً معدنية أخرى، ووضعها في سيارته، لأخذها إلى المنزل، حيث كشفت التحقيقات أن تلك القطع المعدنية من علب الزيت كانت موجودة في منطقة “سيتي روم” في “مانشستر أرينا” بعد الهجوم.

ولا تزال التحقيقات تكشف عن تفاصيل جديدة في التفجير، الذي وقع في 22 من مايو 2017، وأسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة أكثر من ألف آخرين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية