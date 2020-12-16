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«المركزي» يوحد سعر العملة الليبية بـ 4.45 للدولار ابتداء من 3 يناير

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أقر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بالإجماع، اليوم الأربعاء، توصية اللجنة الفنية المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار الليبي، ليصبح سعر الدينار 0.1555، أي يعادل الدولار 4.48 دينار، ابتداء من الثالث من يناير

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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