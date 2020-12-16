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الكبير يبحث تذليل الصعوبات التي تواجه بلدي مصراتة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

استعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع عميد وأعضاء المجلس البلدي مصراتة الصعوبات التي تواجه سير عمل المجلس و سبل تذليلها.

جاء ذلك خلال استقبال الصديق الكبير بمكتبه أمس الثلاثاء عميد وأعضاء المجلس البلدي مصراتة ، حسب ما أفاد المصرف المركزي عبر صفحته على موقع فيسبوك.

وفي سياق منفصل، التقى الكبير مع صلاح النمروش وزير دفاع الوفاق للتنسيق والتعاون بحسب المصدر .

وتأتي هذه اللقاءات قبيل الاجتماع المقرر لمجلس إدارة المصرف المركزي لأول مرة منذ عام 2014 الخميس لتقرير توحيد سعر الصرف.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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