الكبير يبحث تذليل الصعوبات التي تواجه بلدي مصراتة

أخبار ليبيا 24 – خبر

استعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع عميد وأعضاء المجلس البلدي مصراتة الصعوبات التي تواجه سير عمل المجلس و سبل تذليلها.

جاء ذلك خلال استقبال الصديق الكبير بمكتبه أمس الثلاثاء عميد وأعضاء المجلس البلدي مصراتة ، حسب ما أفاد المصرف المركزي عبر صفحته على موقع فيسبوك.

وفي سياق منفصل، التقى الكبير مع صلاح النمروش وزير دفاع الوفاق للتنسيق والتعاون بحسب المصدر .

وتأتي هذه اللقاءات قبيل الاجتماع المقرر لمجلس إدارة المصرف المركزي لأول مرة منذ عام 2014 الخميس لتقرير توحيد سعر الصرف.