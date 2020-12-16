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المركزي: سعر الصرف 4.48 دينار للدولار بداية من 3 يناير 2021

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اجتماعه الأول لعام 2020 لمناقشة التقرير المقدم من اللجنة الفنية المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار الليبي.

وقد أقر المجلس بالإجماع توصية اللجنة بتعديل قيمة الدينار الليبي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 0.1555 وحدة حقوق سحب خاصة لكل دينار أي ما يعادل 4.48 دينار للدولار، وسريان هذا السعر على كافة أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية. على ان يبدأ العمل بذلك اعتبارا من الثالث من يناير 2021.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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