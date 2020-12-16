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سفير البوسنة يسلم سيالة نسخة من أوراق اعتماده

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

سلم سفير اليوسنة الجديد لدى ليبيا ميرين مينوفيتش نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة.

جاء ذلك خلال لقاء بطرابلس اليوم الأربعاء، حسب بيان وزارة الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ورحب سيالة بالسفير البوسني متمنيا له النجاح في المهام الموكلة إليه، متمنيا أن تسهم هذه الخطوة في زيادة التعاون بين البلدين.

من جانبه عبر السفير عن امتنانه لحكومة الوفاق والخارجية على تذليل العقبات أمامه، مبديا رغبة بلاده في مزيد من التعاون والتنسيق في مختلف القضايا.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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