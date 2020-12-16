“أردوغان” للاتحاد الأوروبي: الخلاف بشأن ليبيا لا يعاني تناقض مبادئنا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تتخلى عن فكرة التمسك بمستقبلها مع الاتحاد الأوروبي، محذرًا من إصرار بعض القوى على إيجاد العراقيل وخلق الأزمات بين الجانبين، عن عمد، وشدّد على أن خلاف وجهات النظر بشأن المسألة الليبية لا يعني وجود تباين بين أنقرة وأوروبا في المبادئ الكلية.

وفي اتصال مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قال “أردوغان”، إن الطرفين عليهما استغلال كل تحرك إيجابي من أجل تعزيز العلاقات وخلق قنوات تعاون وتنسيق ذات مستوى أعلى، لافتا إلى أن بلاده تحرص على فتح صفحة جديدة من العلاقات مع الجانب الأوروبي، عنوانها “النوايا الحسنة”، لكنها ترى في الوقت ذاته، ضرورة أن يتخلى الكيان الأوروبي عن الدوران في حلقة مفرغة فيما يتعلق بنظرته تجاه أنقرة.

وأعاد الرئيس التركي التأكيد على استعداد بلاده لاستئناف المحادثات الاستكشافية شرق البحر المتوسط مع اليونان، متهمًا أثينا بالتعرب من هذا الاستحقاق عبر الترويج لمزاعم لا تستند إلى أي براهين، كما جدّد عرض تركيا الخاص بعقد مؤتمر دولي حول القضية، معتبرًا أن هذه الفرصة ما زالت قائمة.

ورأى الرئيس التركي أن الأوروبيين عليهم أن يدركوا عدم وجود خلاف جوهري في المبادئ والأهداف بين الطرفين، حتى لو حدث تعارض في بعض الرؤى المتعلقة ببعض المسائل مثل الأوضاع في ليبيا أو سوريا أو قره باغ.

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