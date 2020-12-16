مجلس إدارة المصرف المركزي يتفق بالإجماع على تعديل سعر صرف الدولار

مجلس إدارة المصرف المركزي يتفق بالإجماع على تعديل سعر صرف الدولارقرر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، تعديل قيمة الدينار الليبي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 0.1555 وحدة لكل دينار، أي ما يعادل 4.48 دينار للدولار ابتداء من الثالث من شهر يناير المقبل.

وأوضح المصرف في بيان له نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذا القرار جاء خلال اجتماع تم عقده اليوم بين جميع أعضاء مجلس إدارة المصرف، وبناءا على توصية اللجنة الفنية المكلفة بدراسة خيارات توحيد سعر الصرف .

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