سيالة يلتقي سفير البوسنة والهرسك في ليبيا

استقبل وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، سفير جمهورية البوسنة والهرسك ميرين مينوفيتش، بمقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس.

وتسلم سيالة، خلال اللقاء من السفير البوسني نسخة من أوراق اعتماده كسفير جديد لبلاده لدى ليبيا، حيث رحب سيالة بالسفير البوسني متمنيا له النجاح في مهامه الموكلة إليه وأن تسهم هذه الخطوة في زيادة التعاون بين البلدين.

من جانبه عبر السفير البوسني أبدى رغبة بلاده في مزيد من التعاون والتنسيق في مختلف القضايا بين البلدين.