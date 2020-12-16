ليبيا الان

«عقيل»: تركيا تنتظرها أياما عصيبة بعد تعيين «ملادينوف» مبعوثا أمميا إلى ليبيا

تم النشر منذُ 7 دقائق
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد الباحث السياسي عز الدين عقيل، أن تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثًا جديدًا لمنظمة الأمم المتحدة إلى ليبيا يؤشر لأمور إيجابية، بينها حلول أيام عصيبة لتركيا في ليبيا.

وقال عقيل في تصريحات لـ«العين»: “إن تعيين الدبلوماسي البلغاري سيساعد الأوروبيين في المساهمة في الوصول لحل للأزمة الليبية”.

وأضاف “المبعوث الأممي الجديد سيكون مسؤولا عن المسار الدستوري والأمني والسياسي والإنساني والمرأة، أما فيما يتعلق بالمسارات السياسية، فإنه سيتابع تطوراتها بالسياق القائم حتى رحيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

وأعطى مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، الضوء الأخضر للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثًا جديدًا للمنظمة الدولية إلى ليبيا، بعد عشرة أشهر من استقالة اللبناني غسان سلامة من منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، في خطوة عزاها إلى دواع صحيّة.

الوسوم

الأمم المتحدة البعثة الأممية تركيا عز الدين عقيل ليبيا نيكولاي ميلادينوف

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • إنشاءالله….وهذا عشم الليبيين المساكين ضحايا المرتزقة الاتراك والسوريين …اللهم أجعل كيد رئيس تركيا القردوغان في نحره وتدبيره في تدميره يارب العالمين…

    رد

  • ونزيدك من الشعر بيت يااستاذ/عقيل…إن ذهاب ترامب وفشله في انتخابه لفترة اضافية ونجاح بايدن سبب إرباكا للقردوغان ولخبط مؤامراتهم ومخططاتهم…اللعبة تغيرت الآن ….رئيس امريكا الجديد/بايدن غير مقتنع بالقردوغان وسيطرده من سلك عملاء امريكا وحتي اسرائيل ستطرده من الخدمة وبالتالي فأن القردوغان سيطرد عملائه من الليبيين الخونة المقيمين عنده في عاصمته عاصمة الدواعش والعاهرات وكذلك سيطرد عملائه المتواجدين في ليبيا …اللعبة تغيرت …الحمد لله ان فيه رب يراقب ويعلم وهو عادل حرم الظلم علي نفسه …سبحان الله العظيم …سبحان الله وبحمده…جاك الموت ياقردوغان…جاك الموت ياتارك الصلاة….

    رد