نورلاند يصل مصراتة.. ويناقش مع معيتيق هذه الملفات

وصل السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ظهر اليوم الأربعاء، إلى مطار الكلية الجوية في مصراتة.

والتقى نورلاند، مع نائب المجلس الرئاسي أحمد معيتيق لمناقشة الوضع الامني والسياسي في ظل التطورات الأخيرة ودعم الولايات المتحدة للحل السياسي، وكذلك لحزمة الاصلاحات الاقتصادية من خلال حث مجلس إدارة المصرف المركزي على القيام بخطوات إيجابية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والتأكيد على أن المسارات الاقتصادية والسياسية هي الطريق لدعم الاستقرار وتجنب التصعيد العسكري، وذلك بحسب ما نشره معيتيق على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كما تم خلال اجتماع نورلاند مع معيتيق، مناقشة العلاقات بين البلدين وأوجه تطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة.

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