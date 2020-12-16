رئيس مالطا: حل الأزمة الليبية يمثل خطوة إلى الأمام لمعالجة تنامي الهجرة غير الشرعية

قال الرئيس المالطي، جورج فيلا، إن نهاية الصراع في ليبيا المؤمل تحققه في ظل استمرار المفاوضات يمكن أن يمثل خطوة إلى الأمام نحو الوصول إلى حل إيجابي لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية.

وأضاف فيلا في خطاب له أن إنهاء الصراع في ليبيا وإعادة الاستقرار لهذا البلد، سيمهد لإيجاد حل ناجع لتنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية المهددة لمالطا، معربا عن أمله في أن تؤدي التطورات الأخيرة ولا سيما وقف إطلاق النار واستمرار الحوار إلى سيطرة الحكومة الليبية الجديدة على المهربين المتسببين بتنامي هذه الظاهرة مبديا في ذات الوقت امتعاضه من أعضاء الاتحاد الأوروبي لعدم تعاونهم مع مالطا لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

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