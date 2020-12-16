اتفاقية إدارية لدعم وتوفير المساعدات لعملية “إيريني”

أفادت صحيفة أوروبية، اليوم الأربعاء، بأن قادة العملية البحرية الأوروبية قبالة المياه الإقليمية الليبية “إيريني” عقدوا اتفاقية إدارية هامة مع بعثة المساعدة الحدودية للاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن الاتفاقية وقع عليها قائد عملية “إيريني” الأدميرال “فابيو أوكستيني” ورئيس الأركان والقائد بالنيابة لبعثة المساعدة الحدودية “بيتر باستبن هالبرغ” بحضور رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا السفير “خوسي سابادال”.

وأضاف التقرير أن الاتفاقية التي تم توقيعها على هامش زيارة “أوكستيني” و”هالبرغ” إلى ليبيا تتعلق بتوفير المساعدة اللوجستية والتنظيمية وخدمات أخرى لدعم عملية “إيريني” لافتا إلى أن أهميتها بالنسبة إلى ليبيا ترجع لارتباطها بالاستعدادات لتدريب خفر السواحل والبحرية التابعة للمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة.

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