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العقوري يبحث التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية في ليبيا

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أجرى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال الافتراضي مع مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية في ليبيا جون بينيل، لمناقشة برامج الوكالة في ليبيا وسبل التعاون بين البرلمان والوكالة.

وأكد العقوري، حرص لجنة الخارجية بمجلس النواب على دعم برامج الوكالة، كما حث على إعطاء الأولوية لدعم مشاريع الشباب والفئات الضعيفة وكذلك تطوير قدرات مجلس النواب الليبي ومحاربة الفساد ودعم الإصلاحات التشريعية.

بدوره أكد بينيل، على استعداد الوكالة للتعاون مع مجلس النواب الليبي واهتمامها بشكل خاص بدعم جهود الانتخابات واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق من أجل زيادة حجم برامج الوكالة في ليبيا والاتفاق على أولويات تلك البرامج.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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