معيتيق يناقش مع نورلاند الوضع الأمني والسياسي في ظل التطورات الأخيرة

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق أحمد معيتيق مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نورلاند أثناء زيارته إلى مدينة مصراته .

معيتيق قال في منشور له على حسابه الشخصي في فيسبوك أن الاجتماع تركز على مناقشة الوضع الأمني والسياسي في ظل التطورات الأخيرة ودعم الولايات المتحدة للحل السياسي.

وأضاف معيتيق وتم أيضاً خلال الاجتماع البحث في حزمة الإصلاحات الاقتصادية لدفع الاقتصاد الليبي نحو النمو من خلال حث مجلس إدارة المصرف المركزي على القيام بخطوات ايجابية لمعالجة الأزمة الاقتصادية.

وتابع معيتيق أنه تم التأكيد خلال الاجتماع مع نورلاند على أن المسارات الاقتصادية والسياسية هي الطريق لدعم الاستقرار وتجنب التصعيد العسكري.