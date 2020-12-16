طرابلس على أعتاب حرب بعد خطة إخلاء العاصمة من المليشيات وباشاغا يحاول شرعنتها

أعلن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، تشكيل لجنة لدمج المليشيات للمؤسسة الأمنية بعد إخضاعهم للبرامج التدريبية وانخراطهم في العمل الأمني من خلال خطط وضعت من أجل بناء مؤسسة أمنية قوية، على حد قوله.

جاء ذلك بعد اجتماع لقادة المليشيات في المنطقة الغربية تحت شعار إخلاء العاصمة من المليشيات، الأمر الذي أثار مخاوف الكثير من اندلاع حرب حامية الوطيس في طرابلس، لاسيما وأن المليشيات المستهدفة هي مليشيات مصراتة.

ويرى مراقبون أن قيام باشاغا بهذه الخطوة هدفه شرعنة المليشيات من ناحية، وكسبها في صفه وحصوله على دعمها في تولي الحكومة الجديدة من ناحية أخرى، خاصة وأنه يسعى في الآونة الأخيرة بشتى السبل للظفر بهذا المنصب.

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