«الإصلاحات الاقتصادية» على طاولة محادثات معيتيق والسفير الأميركي

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الوضع الأمني والسياسي في ظل التطورات الأخيرة بالبلاد.

وتركز الاجتماع الذي عقد في مدينة مصراتة اليوم الأربعاء، على «دعم الولايات المتحدة للحل السياسي، وحزمة الإصلاحات الاقتصادية، من خلال حث مجلس إدارة المصرف المركزي على القيام بخطوات إيجابية لمعالجة الأزمة الاقتصادية»، حسب بيان إدارة التواصل والإعلام في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع «فيسبوك».

يذكر أن «المركزي» أقر اليوم تعديل سعر صرف الدينار الليبي، ليصبح سعره مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي يعادل الدولار 4.48 دينار، وذلك ابتداء من 3 يناير المقبل.

وأكد الطرفان أن المسارات الاقتصادية والسياسية «هي الطريق لدعم الاستقرار وتجنب التصعيد العسكري»، كما تطرق الاجتماع إلى سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين، بما يخدم المصلحة المشتركة.

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