المصرف المركزي: سعر الصرف 4.48 دينار للدولار سيسري على الاستعمالات الحكومية والتجارية والشخصية

ليبيا – عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مجتمعًا اليوم الأربعاء اجتماعه الأول لعام 2020؛ لمناقشة التقرير المقدم من اللجنة الفنية المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار الليبي.

المجلس أوصى بالإجماع في بيان له اطلعت المرصد على نسخة منه بتعديل قيمة الدينار الليبي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 0.1555 وحدة حقوق سحب خاصة لكل دينار، أي ما يعادل ” 4.48 دینار” للدولار، وسريان هذا السعر على كافة أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية، على أن يبدأ العمل بذلك إعتبارا من الثالث من يناير 2021.

وأضاف البيان: “وقد سادت روح التفاؤل والإيجابية وإعلاء مصلحة الوطن أعمال الاجتماع، وسيكثف مجلس الإدارة عقد اجتماعاته خلال الأسابيع المقبلة، بما يمكنه من اتخاذ مزيد من القرارات الهادفة إلى حلحلة المشاكل والمعوقات التي يعاني منها القطاع المصرفي، بالشكل الذي يحقق استدامة السلامة المالية والنقدية، وبما يسهم في تخفيف المعاناة عن المواطن”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية