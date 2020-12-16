«التكبالي»: دور المبعوث الأممي الجديد قد يكون إطالة الصراع وإعادة تدوير للأزمة

أكد علي التكبالي، عضو مجلس النواب الليبي، أن ليبيا لا تحتاج إلى مبعوث أممي جديد بعد أن مرت بتجارب سابقة مع 7 آخرين فشلوا في وضع حل للأزمة.

وقال التكبالي، في تصريحات لـ«العين»: “إن ليبيا بحاجة إلى حفظ الأمن والتخلص من الميليشيات وتركيا التي تحتل بلادنا”.

وأضاف “أخشى من أن يكون دور الدبلوماسي البلغاري في ليبيا إطالة لمدة الصراع وتدويرًا للأزمة التي دخلت عامها العاشر”.

وأعطى مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، الضوء الأخضر للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثًا جديدًا للمنظمة الدولية إلى ليبيا، بعد عشرة أشهر من استقالة اللبناني غسان سلامة من منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، في خطوة عزاها إلى دواع صحيّة.