بوالخطابية: نطالب بفترة انتقالية شبيهة بالفيدرالية مع توحيد المؤسسات السيادية

أخبار ليبيا24- خاص

طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الأربعاء بفترة انتقالية شبيهة بالفيدرالية مع توحيد المؤسسات السيادية.

وأضاف بوالخطابية أن هذا المقترح جاء في ظل الوضع الراهن والانقسام السياسي وانقسام المؤسسات وما خلفه الصراع والحروب وما حدث من قتل وتدمير حتى وصل الإمر إلى إرسال الجرافات والمقاتلين الأجانب والحروب المتبادلة من الجانبين.

وأشار رئيس المجلس إلى أن المجتمع الدولي انحاز إلى الطرف الذي يريد مما أدى إلى انقسام مجلس النواب وخلف آثارًا أصبح من الصعب علاجها إلا بمرور الزمن.

وتابع بوالخطابية :”نظرا لهذا التشظي الحاصل في البلاد وانتشار المرتزقة والقواعد الأجنبية أرى أن تكون هنالك فتره انتقالية تدار فيها البلاد بشكل شبيه بالفدرالية والإدارة الذاتية للأقاليم مع المحافظة على المؤسسات السيادية موحدة”.

وذكر رئيس المجلس :”المؤسسات التي يجب توحيدها هي مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط ومجلس النواب الجهة التشريعية المهمة للعبور بنا للمرحلة القادمة”.

وشدد بوالخطابية على العمل مع البلديات لأنها تعمل برؤية واحدة وتعاني من نفس المصاعب وهذه الفترة قد تكون من عام إلى عامين حتى تهدأ فيها النفوس وتستقر بها الأوضاع ويتجه الجميع إلى البناء والتنمية بدل تسخير الموارد لإدارة الصراع والتي قد تؤدي إلى انقسام كامل ونهائي.

وختم رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق تصريحه :”علما بأنني من دعاة الوحدة الوطنية، وأنا لا أعتقد وفق الظروف الحالية يمكن أن نكون في دولة واحدة”.