بعثة الاتحاد الأوروبي: من الحكمة أن يحذو السياسيون في ليبيا حذو الاقتصاديين والعسكريين

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في سلسة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، إن الخبراء الاقتصاديون والعسكريون ورؤساء البلديات وزعماء القبائل والنشطاء والمجتمع المدني من كل أنحاء ليبيا يشاركون في بناء توافق في الآراء على المسار نحو التغيير الذي يطالب به الشعب الليبي، مشيرة إلى أنه سيكون من الحكمة أن يحذو السياسيون حذوهم، واصفة هذه الفترة بفترة “التوافق و الشجاعة”.

وقالت البعثة في تغريدة أخرى، إن النفاذ إلى عائدات النفط المجمدة يعد ضروريًا لتحسين الخدمات لجميع الليبيين ، بما في ذلك خدمات الصحة والكهرباء والماء ؛ مذكرة بأنه يجب أن يتم ذلك بطريقة لا تزيد من الفساد و لا تؤجّج الصراع، مؤكدة أن هناك حاجة إلى إحداث تغييرات مؤسسية كبيرة.

وأفادت البعثة، أنه بدعم من مجموعة العمل الاقتصادية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، يجتمع فريق من الممثلين عن المؤسسات الاقتصادية من كامل ليبيا في جنيف لإيجاد حلول لتحسين حياة المواطنين، بما في ذلك من خلال توحيد سعر الصرف وتعزيز الحصول على النقد.

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